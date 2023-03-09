Şanlıurfa'da uyuşturucu! 7,52 gram kenevir tohumu yakalandı

Türkiye'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Ülke içerisinde huzursuzluğa sebep olacak şahıslara göz açtırılmıyor.
Yurt içinde zehir tacirlerine karşı başlatılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu satıcısı, özel harekat polislerinin katıldığı şafak operasyonun düğmesine basıldı.
Adrese operasyon düzenlendi
Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik bir adrese şafak operasyonu düzenledi.
1 şüpheli yakalandı
Özel harekat polislerinin koçbaşı ile girdikleri adreste şüpheli Y.Y. gözaltına alındı.
Uyuşturucu madde bulundu
Yapılan aramada 1,97 gram metamfetamin, 7,52 gram kenevir tohumu ve 3,90 gram esrar ele geçirdi.
Uyuşturucu taciri tutuklandı
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.