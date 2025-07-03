Saraçhane'de gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklandı

CHP'nin 1 Temmuz'da Saraçhane'de düzenlediği mitingde polise saldıran ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden 42 kişi yakalandı.

Saraçhane Meydanı'nda gözaltına alınan 34 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Ardından 15 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden, 'cumhurbaşkanına hakaret' hem de 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan tutuklanmaları istenen 7 şüpheli tutuklandı.

19 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Sadece 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan tutuklanmaları talep edilen 8 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

"BU ZİHNİYETİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden, Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip, güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını aktardığı paylaşımında şu sözleri kullanmıştı:

Bu akşam Saraçhane'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerimize mukavemet gösteren 42 şahıs yakalanmış ve haklarında adli işlemler başlatılmıştır.



Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları, milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrini sokaklara taşıyamaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum.

"BİR BİR ASILACAKSINIZ"

Gösteriler esnasında maskeli bir militan, İslamiyet'i hedef alan sözler kullanmış, tehditler savurmuştu.

"İslamiyet adı altında şeriat isteyenler bir bir Saraçhane'de asılacaksınız." ifadelerini kullanan provokatör de, bu sözlerin ardından harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tarafından gözaltına alınmıştı.