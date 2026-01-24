‘Sarı kod’ uyarısı yapılan Antalya’da sel etkili oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘sarı kod’ uyarısında bulunduğu Antalya’da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde su baskınlarına yol açtı.

Gece başlayan ve sabaha kadar aralıklarla süren sağanak nedeniyle Antalya’nın ana arterlerinde rögarlar taştı, yollar göle döndü. Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde çok sayıda araç su birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise otobüs duraklarına sığınarak yağışın dinmesini bekledi.

AKSU'DA TARIM ALANLARI VE EVLER SU ALTINDA

Aksu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası dereler taştı, tarım arazileri ve seralar büyük zarar gördü. Bazı evleri su basarken, ana arterlerde biriken sular nedeniyle araçlar ve personel servisleri yolda mahsur kaldı. Kardeş Kentler Caddesi’nde bir personel servisinin su içinde kaldığı, bazı noktalarda kaldırımın çöktüğü görüldü. Taşkın sular nedeniyle bazı tarım alanlarında ağaçlar yarı seviyeye kadar suya gömüldü.

MANAVGAT'TA SU TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Manavgat ilçesinde de gece boyunca etkisini sürdüren yağışlar su baskınlarına neden oldu. Şelale Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın zemin katını su basarken, ev eşyaları kullanılamaz hale geldi. İlçede bazı cadde, sokak ve seralarda da su baskınları yaşanırken, belediye ekiplerinin tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI

Antalya merkezinde sağanak etkisini sürdürürken, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki–Seydişehir kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye ulaştı. Trafik ekipleri, sürücüleri zincir takmaları konusunda uyardı.

SERALARDA HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

Kumluca, Kaş ve Serik ilçelerinde önceki akşam meydana gelen selin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, örtü altı üretimin yoğun olduğu bölgelerde çok sayıda seranın su altında kaldığını ve ürünlerde ciddi zarar oluştuğunu belirledi.

EN FAZLA YAĞIŞ AKSU'YA DÜŞTÜ

Meteoroloji’nin son 24 saatlik verilerine göre, Türkiye genelinde en fazla yağış metrekareye 190 kilogram ile Antalya’nın Aksu ilçesinde kaydedildi. Aksu’yu Muratpaşa (185,4 kg), Kepez (156,8 kg), Kemer (127,2 kg), Serik (110 kg), Manavgat (92,3 kg) ve Döşemealtı (83,2 kg) izledi.

YAĞIŞLAR SÜRECEK

Meteoroloji yetkilileri, Antalya genelinde yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini bildirerek, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.