Savcılık, Alaattin Köseler'in tahliye edilmesine itiraz etti

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yargılandığı davada, dün Köseler'in tahliyesine karar verilmişti. Savcılık Köseler'in tahliyesine itiraz etti.

Yayınlama Tarihi: 06.09.2025 14:58 Güncelleme:
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanık hakkında ihaleye fesat karıştırma ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Duruşma savcısı tarafından sanık Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamı, tutuksuz sanık Yıldız Güneş'in ise tutuklanması talep edildi.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Cumhuriyet savcısı ise sanıklardan Metin Ülgey, Fidan Gül, Mustafa Karadağ, Onur Demirci, Yusuf Karaaslan, Mahmut Adalı ve Tamer Çapraz'ın tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliyelerini istedi.

Ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

SAVCILIKTAN İTİRAZ

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliyesine savcılık itiraz etti.

