Seçimin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geldiği seçimin ikinci turu için Türkiye'nin dış temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı.

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Rekor bir katılımın yaşandığı 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52 ile sandıktan birinci çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.88, Sinan Oğan'ın ise yüzde 5.17 oldu.

Cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda en yüksek oyu olan iki aday Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta bir kez daha yarışacak.

Yurt dışında oy kullanma işlemi başladı

Seçimin ikinci tura kalmasıyla yurt dışında yaşayan Türk seçmen de yeniden sandığa gidiyor.

Yurt dışında toplam 3 bin 461 sandık kuruldu.

Bu kapsamda 73 ülkedeki 156 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullanılabilecek.

Yurt dışında oy verme işlemleri 20 Mayıs'ta başladı, 24 Mayıs'ta tamamlanacak.

Gümrük kapılarında ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verilebilecek.

Bazı ülkelerde seçmenler sadece 1 gün oy kullanabilecek

Umman'daki Türk seçmenler sadece 20 Mayıs'ta oy kullanabilecek.

Brezilya, Güney Kore, Estonya, Kosova ve Sırbistan'ın da aralarında olduğu 12 ülkede ise sandıklar 21 Mayıs'ta kurulacak ve bu ülkelerdeki seçmenler sadece o gün oy verebilecek.

Bosna Hersek, Çin, Özbekistan, Irak, İran, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Türkmenistan ve Ukrayna'nın da aralarında olduğu 27 ülkede bugün başlayan oy verme işlemi yarın akşama kadar devam edecek.

15 ülkede sandıklar 22 Mayıs akşamına kadar açık

Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bulgaristan, İsrail, İspanya, Kazakistan, Rusya ve Suudi Arabistan da dahil toplam 15 ülkede kurulacak sandıklar 22 Mayıs akşama kadar açık kalacak.

Finlandiya'daki seçmenler 23 Mayıs akşamına kadar oy verebilecek.

17 ülkede 24 Mayıs akşamına kadar oy kullanılabilir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İrlanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yunanistan'ın da aralarında olduğu 17 ülkedeki sandıklarda 24 Mayıs akşamına kadar oy kullanılabilecek.

29 Mayıs 2005'ten önce doğanlar ikinci turda oy kullanabilecek

Yurt dışında oy kullanacaklar için ilk turda kullanılan seçmen adresleri geçerli olacak.

En çok Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da 13 konsolosluk bölgesinde saat 8.00 ile 23.00 arasında sandığa gidilebilecek.

Diğer 4 seçim merkezinde ise oy verme saatleri 9.00 ila 21.00 olacak.

29 Mayıs 2005 tarihinden önce doğmuş olanlar, yani ilk turdan sonra 18 yaşını dolduranlar, ikinci turda oy kullanabilecek.

Tüm oylar 28 Mayıs'ta sayılacak

Bu seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi internet sitesinden yurt dışı seçmen kütüğündeki kaydını kontrol etmesi gerekiyor.

Kaydı bulunmayan seçmenin konsolosluk bölgesine giderek yurt dışı seçmen kütüğüne kaydını yaptırması şart.

Yurt dışındaki oyların Türkiye'ye getirilmesi ise birinci turdaki süreçle benzer olacak.

Diplomatik kurye beraberinde Türkiye'ye getirilecek oylar 28 Mayıs tarihinde Türkiye'de sandıkların kapanmasının ardından diğer oylarla birlikte sayılacak.