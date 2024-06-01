Seçmen yarın 3 ilçe ve 4 beldede sandığa gidecek Yüksek Seçim Kurulu'nun, seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede seçmen yarın oyunu kullanmak için sandık başına gidecek.

AA

31 Mart yerel seçimleri geride kaldı ancak bazı bölgelerde vatandaşlar yeniden sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları inceledi, bazı ilçe ve beldeler ile mahallelerde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Belediye başkanlarını seçmek için yeniden sandık başına

Buna göre; Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler, belediye başkanlarını seçmek için sandığa gidecek.

YSK süreyi öne çekebilir

Seçmenler, 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek.

Seçimlerle ilgili yayın yasağı kanun gereği 21.00'e kadar geçerli olacak.

YSK, bu süreyi öne çekebilecek. Öte yandan, 212 mahallede seçmen, mahalle muhtarını belirleyecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)