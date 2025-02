Türkiye, dün yapılan kritik açıklamaya kilitlendi. DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşerek kamuoyuna önemli bir mesaj iletti. İmralı heyeti tarafından duyurulan açıklamada, Öcalan’ın örgüte “PKK kendini feshetsin” çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Terör örgütü lideri tarafından kaleme alınan mesajın Kürtçesini heyet üyelerinden Ahmet Türk, Türkçesini ise Pervin Buldan okudu. Açıklamada, örgütün geleceğine dair önemli vurgular yer alırken, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Öcalan’ın bu açıklamalarının ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan da bir destek mesajı geldi. Demirtaş, yaptığı açıklamayla sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

"BARIŞIN YANINDA OLALIM"

Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan’ın merkezinde oldukları yeni arayış, Ramazan ayına girerken ilk meyvesini verdi. Her biri, temsil ettikleri kesimlerin en güçlü isimleri olan bu liderlere çok güvenen de var, güvenmeyip kaygı duyanlar da.



Elbette her iki kesimin de haklı gerekçeleri var, bunu kimse inkar edemez. Zaten barışın zorluğu tam da bu noktadadır; kalıcı barışa ancak toplumun çoğunluğunun güven duyacağı, inanacağı ve yürekten destekleyeceği bir süreçle ulaşılabilir.



Bir başka zorluk da ulusal, bölgesel ve küresel çıkar gruplarının savaşa endeksli her türlü kazanımını, konforunu ve çıkarını kaybetme telaşıyla yapılacak provokasyonlardır.



Bu zorlukları aşmak kolay olmasa da imkansız değil. Öncelikle barışa inanan, barışı isteyen herkesin tüm iyi niyetiyle bu sorunların aşılması için elinden gelen gayreti göstermesi gerekir.