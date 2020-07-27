Selçuk: Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün ödenecek

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerine ödenecek ilave tediyelerin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, her yıl 4 taksit ile ödenen tediyeler ile ilgili bilgilendirme yaptı.

11 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödenmişti.

ÖDEMELER BUGÜN

Bakan Selçuk, ilave tediyelerin 3'üncü taksitinin bugün ödeneceğini duyurdu.

Son tediye ödemesinin de 14 Aralık tarihinde gerçekleştirileceğini açıklayan Bakan Selçuk, "Kamu işçilerine ödenecek ilave tediyeler bugün ödenecek. Son tediye ödemesi 14 Aralık tarihinde gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.