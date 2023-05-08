Serkan Bayram: Milletimiz 'vaatleri' ve 'boş vaatleri' görüyor

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Atatürk Havalimanı'nda 'Büyük İstanbul Mitingi'nde yüz binlerce insan tek yürek oldu.

Miting alanını dolduran vatandaşlar son zamanların en kalabalık mitingine imza attı.

Ensonhaber ekibi de bölgede önemli isimlerle röportajlar gerçekleştirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Serkan Bayram da Ensonhaber'e yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Milletimiz gümbür gümbür geliyor. Son bir hafta. Ne yaparlarsa yapsınlar nafile. Allah'ın izni ile milletimizin feraseti ile 20 yılın verdiği tecrübe ile gümbür gümbür geliyoruz. Milletimiz şunu gördü, yapılanları gördü, yapılan vaatleri gördü. Bir yerde de boş vaatleri görüyor. Ve milletimiz bunun kararını bir hafta içerisinde verecektir. Güzel bir seçim çalışması yaptık. Rabbim hakkıyla bu aziz millete görev yapmayı nasip etsin. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde güçlü bir şekilde 'Türkiye Yüzyılı'na giriyoruz. Gümbür gümbür de hizmet etmeye devam edeceğiz."