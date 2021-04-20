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    Şırnak'ta 'EREN-10 Operasyonu'nda 1 terörist öldürüldü

    Meydan Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.04.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 09:31
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    Şırnak'ta 'EREN-10 Operasyonu'nda 1 terörist öldürüldü

    Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta başlatılan EREN-10 Operasyonu" başarıyla devam ediyor.

    Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çatışma çıktı.

    1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, çatışma sonucu bir teröristin kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Şırnak ta EREN-10 Operasyonu nda 1 terörist öldürüldü #1

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