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- Şırnak'ta 'EREN-10 Operasyonu'nda 1 terörist öldürüldü
Şırnak'ta 'EREN-10 Operasyonu'nda 1 terörist öldürüldü
Meydan Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 20.04.2021 - 08:50
- Güncelleme : 20.04.2021 - 09:31
Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta başlatılan “EREN-10 Operasyonu" başarıyla devam ediyor.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çatışma çıktı.
1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, çatışma sonucu bir teröristin kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.