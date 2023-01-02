Bölgedeki bir alışveriş merkezi önünde yapılan taksi denetiminde, 8 taksiciye 'Emniyet kemeri takmamak' suçundan ceza kesildi. Taksi şoförü, "Çocuğumun üstüne yemin ederim ki kemerim takılıydı" dedi.

Polis ekipleri, yurt genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor...

Bu kapsamda kurallara uymayan sürücüler, ekiplerin uygulamalarına takılmaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul'un Şişli ilçesinde ticari taksiler denetlendi.

Yolcu seçen taksiciler mercek altına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından, alışveriş merkezi önünde uygulama noktası oluşturuldu.

Denetimde öncelik; yolcu ve turist seçen, taksimetre açmayan taksicilere verildi.

8 sürücüye ceza uygulandı

Öte yandan araçların evrak ve belgeleri, muayene durumları ve şoförlerin evrakları ekipler tarafından kontrol edildi.

DHA'nın aktarımına göre; yaklaşık iki saat süren denetimlerde 8 taksiciye, 'Emniyet kemeri takmamak' suçundan ceza kesildi.

Şişli'de ticari taksi denetimi VİDEO



"Çocuğumun üstüne yemin ederim ki kemerim takılıydı"

Emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanan taksi şoförü Ayhan Çalışır, kemerinin takılı oluğunu iddia ederek, "Ben emniyet kemeri takıyordum nasıl, neden durduruldum bilmiyorum. Aracımda kamera var, bakabilirler, itiraz edeceğim. Çocuğumun üstüne yemin ederim ki kemerim takılıydı. İşimi de severek yapıyorum. Kurallara da uyan bir insanım." ifadelerini kullandı.









