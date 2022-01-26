Şişli'de üst geçitler buzlandı

Sabah saatlerinde iş için yola düşen İstanbullular, buzlu yollarda yürümekte güçlük çekti.

İstanbul'da dört gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından gece saatlerinde buzlanma ve don yaşandı.

ÜST GEÇİTLERDE ZORLU YÜRÜYÜŞ

Şişli ilçesinde işe gitmek için üst geçitleri kullanan vatandaşlar, tırabzanları tutarak ilerledi.

Bazıları ise düşmekten kurtulamadı.