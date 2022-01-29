Sızma girişiminde bulunan 5 terörist öldürüldü

MSB: Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Kahraman Mehmetçik sınırlarımızda teröristlere göz açtırmıyor.

Son olarak Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK'YPG'li teröristin olduğu bilgisi alındı.

5 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Alınan bilgi sonucu yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.

"TERÖRE VE TERÖRİSTLERE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor.

Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."