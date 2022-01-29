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- Sızma girişiminde bulunan 5 terörist öldürüldü
Sızma girişiminde bulunan 5 terörist öldürüldü
MSB: Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
- 29.01.2022 - 11:00
- Güncelleme : 29.01.2022 - 11:06
Kahraman Mehmetçik sınırlarımızda teröristlere göz açtırmıyor.
Son olarak Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK'YPG'li teröristin olduğu bilgisi alındı.
5 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ
Alınan bilgi sonucu yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.
"TERÖRE VE TERÖRİSTLERE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor.
Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."