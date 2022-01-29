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    Sızma girişiminde bulunan 5 terörist öldürüldü

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 29.01.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 29.01.2022 - 11:06
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    Sızma girişiminde bulunan 5 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik sınırlarımızda teröristlere göz açtırmıyor.

    Son olarak Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK'YPG'li teröristin olduğu bilgisi alındı.

    5 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ

    Alınan bilgi sonucu yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

    Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.

    "TERÖRE VE TERÖRİSTLERE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor.

    Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

    Sızma girişiminde bulunan 5 terörist öldürüldü #1


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