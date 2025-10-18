SOLOTÜRK Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı: Vatandaştan yoğun ilgi

- SOLOTÜRK, 7. Bilim Şenliği etkinlikleri kapsamında Kayseri'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
- Gösteri, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve çevresinden yoğun ilgi gördü.
- Vatandaşlar akrobasi hareketlerini evlerinin çatıları, pencereleri ve tepelerden izledi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle 7. Bilim Şenliği etkinlikleri düzenlendi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, etkinlikler kapsamında kentte gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
KENTİN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLDÜ
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan SOLOTÜRK, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi üzerinde gösteri uçuşu yaptı.
SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketleri kentin birçok noktasından görüldü.
SOLOTÜRK, KAYSERİLİLERİ MEST ETTİ
Millet Bahçesi’ni dolduranların yanı sıra bazı vatandaşlar da gösteriyi evlerinin çatıları, pencereleri ve çevredeki tepelerden izledi.