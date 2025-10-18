SOLOTÜRK Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı: Vatandaştan yoğun ilgi SOLOTÜRK, 7. Bilim Şenliği etkinlikleri kapsamında kentte gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Pilotların yaptığı akrobasi hareketleri kentin birçok noktasından görüldü.