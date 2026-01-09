Abone ol: Google News

SON DAKİKA: Altın kaçakçılığı soruşturmasında 3. dalga: 7 şirkete operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, altın kaçakçılığı soruşturması kapsamında üçüncü dalga operasyon düzenledi. 7 şirkete yönelik operasyonda 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü altın kaçakçılığı soruşturması sürüyor.

3’ÜNCÜ DALGA OPERASYONDA 7 ŞİRKETE BASKIN

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamındaki 3'üncü dalga operasyonda ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler ile AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. şirketlerinin de aralarında bulunduğu 7 şirkete yönelik baskınlar yaptı.

Bu şirketlerin sahibi 7 şüphelinin adreslerinde arama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

Soruşturmada şüphelilere "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" , "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet", "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık", "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve ilgili Tebliğlere Muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.

