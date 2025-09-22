Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, MHP belediye başkanları listesinden düşürüldü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Yozgat Sorgun'un Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü duyurdu.
Durmaz, Sorgun'un parti ilke ve politikalarına bağdaşmayan davranışları nedeniyle parti listesinden düşürüldüğünü açıkladı.
"BELEDİYE BAŞKANLARI LİSTEMİZDEN DÜŞÜRLMÜŞTÜR"
Durmaz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.