Sosyal medyada yangınlarla dalga geçti, itfaiye makyajı yaptı

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken, bazı vatandaşlar ise sinir bozucu paylaşımlara imza atıyor.

Bir içerik üreticisi, orman yangınlarında gece gündüz çalışan itfaiye erlerimizi tiye alarak “itfaiye makyajı” temalı tepki çeken bir video çekti.

VİDEOYA YORUM YAĞDI

Videoda orman yangınlarından geldiğini söyleyen ve yüzündeki duman izlerini silen kadın, başka bir yangına daha gideceğini ve bu yüzden makyaj yapması gerektiğini söyledi.

Video kısa sürede sosyal medyadan paylaşılınca da tepkilerini dile getirenler oldu.

VİDEODA SÖYLEDİĞİ SÖZLER "PES" DEDİRTTİ

Makyaj videosu çeken kadının videoda söyledikleri de "pes" dedirtti.

"Yangını söndürmek için güzel bir makyaj yapalım" diyen kadın, "Binanın içi yangın nedeniyle sıcak olacak. Bu yüzden makyajımı sabitliyorum.

Göz makyajı için kıyafetime uygun olsun diye sarı ve turuncu renklerini seçtim. Makyajımın çok güzel olması gerekiyor.

Onlarca kişinin hayatını kurtardıktan sonra gazeteciler benim ile çekim yapmak isteyebilirler. Allığı çok hızlı sürüyorum. Onlarca kişinin hayatı bana bağlı." dedi.