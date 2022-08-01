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- Süleyman Soylu: Cemevi saldırısında yeni gözaltılar var
Süleyman Soylu: Cemevi saldırısında yeni gözaltılar var
- Haber Merkezi
- 01.08.2022 - 15:46
- Güncelleme : 01.08.2022 - 15:59
Ankara'da geçtiğimiz günlerde cemevlerine yönelik saldırı düzenlendi.
A.O.K isimli bir şahıs, Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nde, Ana Fatma Cemevi’nde ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi'nde vatandaşlara saldırdı. Saldırgan, Şah-ı Merdan Cemevi'ndeki vatandaşlara sandalye fırlattı.
3 olayda da saldırgan aynı kişi
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada 3 olayda da saldırganın aynı kişi tarafından yapıldığı belirtildi.
Kimliği belirlenen A.O.K. polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldırı düzenlendi
Süleyman Soylu: Yeni gözaltılar var
Saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada cemevi provakasyonuyla ilgili yeni gözaltıların olduğunu belirtti.
Bakan Soylu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"1- Eski Türkiye'den farklı olarak bu planli provokasyon faili meçhul kalmadı.
2- Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetle karşılanan bu planlı provokasyon , Milletimizin " Birlik Duvarına " çarptı .
3- Sayın Cumhurbaşkanız liderliğinde hükümetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendisini ifade edebildiği Türkiye adımlarında ; sadece son 2 yılda 1585 cemevi ziyaret edildi . 8600 talebin 5600'ü karşılandı .
Ayrıca birçok adım ve ülkemizin her tarafında oluşan kardeşlik iklimi , tam da Muharrem Ayı'nın ruhuna uygun anlayışla bu karanlık ellerin menfur emelleri engellenmektedir.
4- Soruşturma derinleşmiş , yeni gözaltılar yapılmış ve Eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır . Elde edilen tüm bilgiler , yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu "planli provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır." açıklamasında bulundu.