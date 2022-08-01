Süleyman Soylu: Cemevi saldırısında yeni gözaltılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara’da cemevlerine yönelik saldırılar ile ilgili olarak, ‘Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmıştır" açıklamasında bulundu.

Ankara'da geçtiğimiz günlerde cemevlerine yönelik saldırı düzenlendi.

A.O.K isimli bir şahıs, Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nde, Ana Fatma Cemevi’nde ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi'nde vatandaşlara saldırdı. Saldırgan, Şah-ı Merdan Cemevi'ndeki vatandaşlara sandalye fırlattı.

3 olayda da saldırgan aynı kişi

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada 3 olayda da saldırganın aynı kişi tarafından yapıldığı belirtildi.

Kimliği belirlenen A.O.K. polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldırı düzenlendi

Süleyman Soylu: Yeni gözaltılar var

Saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada cemevi provakasyonuyla ilgili yeni gözaltıların olduğunu belirtti.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1- Eski Türkiye'den farklı olarak bu planli provokasyon faili meçhul kalmadı.

2- Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetle karşılanan bu planlı provokasyon , Milletimizin " Birlik Duvarına " çarptı .

3- Sayın Cumhurbaşkanız liderliğinde hükümetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendisini ifade edebildiği Türkiye adımlarında ; sadece son 2 yılda 1585 cemevi ziyaret edildi . 8600 talebin 5600'ü karşılandı .

Ayrıca birçok adım ve ülkemizin her tarafında oluşan kardeşlik iklimi , tam da Muharrem Ayı'nın ruhuna uygun anlayışla bu karanlık ellerin menfur emelleri engellenmektedir.

4- Soruşturma derinleşmiş , yeni gözaltılar yapılmış ve Eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır . Elde edilen tüm bilgiler , yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu "planli provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır." açıklamasında bulundu.