Süleyman Soylu'dan Canan Kaftancıoğlu'na tepki Milliyetçilik naraları atan Millet İttifakı’nın adayı ve partisini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tiye aldı. Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde bozkurt işaretleriyle yürüyen Canan Kaftancıoğlu’nu andı, “5 vakit kutsal değerlerimize hakaret eden Kaftancıoğlu, şimdi 5 vakit ezanın yolunu gözlüyor. Allah’a şükürler olsun” dedi.

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Terör örgütü PKK’nın kadrosu, Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verince; Atatürk severler, CHP’den iyiden iyiye soğudu.

11’inci yenilgisini alan Millet İttifakı’nın adayı, ikinci tur için bu “asıl milliyetçi biziz” naraları atmaya başladı.

Kılıçdaroğlu, meydana da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu gönderdi.

Kaftancıoğlu için “Asena Canan” yorumlarının yapıldığı bir yürüyüş, sosyal medyayı adeta salladı.

"Kılıçdaroğlu yeni bir ocak teşkilatı kuracak"

Görüntülerde kurt başlı Göktürk ve Azerbaycan bayrağının önünde yürüyen Kaftancıoğlu'nun arkasındakilerden birinin bozkurt işareti yaptığı anlar yer aldı.

Bu anlara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sessiz kalmadı.

“Söylemiştim” notuyla paylaşım yapan Soylu, “Anlıyorum ki Kılıçdaroğlu yeni bir ocak teşkilatı kuracak. Bu ocak teşkilatının başına da Kaftancıoğlu’nu getirecek. Yani milliyetçi, sağcı ocak teşkilatı kurma hassasiyeti içine girmişler. Bunların hepsi acınası işler.” dedi.

‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır'

Soylu'nun paylaşımını alıntılayan Kaftancıoğlu ise Atatürk'ün sözünü hatırlatarak Soylu'ya yanıt verdi.

Kaftancıoğlu, “Kıskanma değişik! ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' M. K. Atatürk” ifadelerini kullandı.

İkinci tur seçimlere hazırlanan Bakan Soylu, bu söze cevabını ise bugün İstanbul’u karış karış otobüste verdi.

Kaftancıoğlu’nu tiye aldı

Vatandaşları selamlarken Kaftancıoğlu’nu tiye alan Soylu, “5 vakit kutsal değerlerimize hakaret eden Kaftancıoğlu, şimdi 5 vakit ezanın yolunu gözlüyor. Allah’a şükürler olsun.” dedi.

Bakan Soylu, bu görüntüleri resmi hesabından paylaşırken de tespih emojisi koydu, “Canan Kaftancıoğlu... Elhamdülillah, maşallah” notunu düştü.