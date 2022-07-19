Süleyman Soylu’nun kuzenini öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez’i tabancayla vurarak öldüren Fatih U., gözaltında tutulduğu Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Trabzon'un Of ilçesi merkezinde, daha önce balıkçı barınağı nedeniyle mahkemelik oldukları öğrenilen Fatih U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez arasında tartışma yaşandı.

Çıkan tartışma kısa sürede alevlenirken Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez’e 5 el ateş etti.

Sefa Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

Sefa Dönmez yaşamını yitirdi

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Fatih U., silahı ile birlikte polise teslim oldu.

Fatih U. adliyeye sevk edildi

DHA'nın haberine göre; cinayetle ilgili soruşturma sürerken şüphelisi Fatih U., güvenlik gerekçesiyle sorgusu için Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Sorgusu tamamlanan Fatih U., sağlık kontrolü için hastaneye, oradan da çelik yelek giydirilerek Of Adliyesi'ne sevk edildi.

Sefa Dönmez'in cenazesi ikindi vaktinden sonra toprağa verilecek

Öte yandan Sefa Dönmez'in cenazesinin, ikindi vakti Of ilçesinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.





























