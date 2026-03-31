DMM'den “B-1B Lancer” iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma sokulan ABD’ye ait bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü’nde aktif olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Merkez tarafından yapılan açıklamada, özellikle B-1B Lancer bombardıman uçaklarının üsse iniş-kalkış yaptığına dair paylaşımların dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

"GÖRÜNTÜLER ESKİ, EĞİTİM FAALİYETİNE AİT"

Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görsel ve videoların güncel olmadığı belirtilerek, söz konusu içeriklerin geçmiş yıllarda gerçekleştirilen planlı ve rutin eğitim faaliyetlerine ait olduğu ifade edildi.

Bu görüntülerin mevcut bölgesel gelişmelerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığı kaydedildi.

"ALGI OPERASYONU AMAÇLANIYOR"

Yetkililer, eski görüntülerin yeniden servis edilmesinin kasıtlı olduğuna dikkat çekerek, bu tür içeriklerle Türkiye’nin barış odaklı dış politika yaklaşımının zedelenmeye çalışıldığını belirtti. Açıklamada, Türkiye’nin mevcut çatışmaların tarafıymış gibi gösterilmek istendiği ifade edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, vatandaşlara çağrıda bulunarak, resmi makamlar dışındaki kaynaklardan yayılan ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Manipülatif paylaşımların kamuoyunu yanıltma amacı taşıyabileceği belirtilerek, bu tür içeriklere itibar edilmemesi istendi.

ANADOLU AJANSI 2023'TE EĞİTİM GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

1 Kasım 2023 tarihinde ABD'ye ait uçakların, planlanan bombardıman görev gücü eğitim misyonu kapsamında sıcak yakıt ikmali için İncirlik Hava Üssü'ne geldiği bilgisi Anadolu Ajansı tarafından görsellerle birlikte servis edilmişti.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler de bu tarihli eğitime ait olduğu tespit edildi.