Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD'ye gidiyor

Suriye'de yeni dönem, tüm hızıyla ve yeni hamlelerle sürüyor.

Bu kapsamda da Suriye, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin Washington ziyaretine hazırlanıyor.

Reuters'ın aktardığına göre, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD’ye giderek hem İsrail’le yürütülen güvenlik müzakerelerini hem de Şam’a uygulanan yaptırımları görüşecek.

25 YIL SONRA İLK RESMİ ZİYARET

Bu ziyaret, 25 yıldan uzun bir sürenin ardından bir Suriye Dışişleri Bakanı'nın Washington’a yaptığı ilk resmi ziyaret olarak kayda geçti.

ZİYARETİN DETAYLARI

Haberde, Şeybani’nin temaslarda bulunarak Suriye’ye yönelik yaptırımların kalıcı biçimde kaldırılmasını talep edeceği belirtildi.

Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Şeybani ile bir araya gelmeyi beklediğini açıkladı.