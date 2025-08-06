Suriye'de Esad kalıntısı askerlerin provokasyonu önlendi: 'Atatürk' tişörtü giydi Tartus’ta terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen devrik Esed rejimi milisleri, Suriye güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan rejim askerlerinden birisinin üzerinde yer alan 'Atatürk yazılı tişört ise dikkat çeken nokta oldu.

Suriye'de kritik zamanlar... Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Esad ile ailesi, Moskova'ya kaçtı. Yeni dönemin kapıları da bu şekilde aralandı. PROVOKASYONLAR SÜRÜYOR Yeni sürecin inşası sürerken, devrik rejimin kalıntıları da türlü türlü provokasyonlarını sürdürüyor. OPERASYON DÜZENLENDİ Lazkiye'de Şam'da son Esad kalıntısı askeri yakalamak için yoğun mücadele sürerken yeni operasyon haberi gündeme düştü. SALDIRI DÜZENLEMEK İSTERLERKEN YAKALANDILAR Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir özel operasyonlar birimi, eski rejim bağlantılı yasa dışı bir grubun iki üyesini, Tartus Safita’daki El-Huraybat köyünde Mar Elias Marunî Kilisesi’ne saldırı düzenlemek üzereyken yakaladı. 'ATATÜRK' TİŞÖRTÜ GİYDİ Yakalanan rejim askerlerinden birisinin üzerinde 'Atatürk' yazılı tişört ise dikkat çekti. TUTUKLANDILAR Rejim askerlerinin bölgeye geldiği araçta ayrıca DEAŞ bayrakları bulunurken, gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı. Operasyon sırasında, patlamaya hazır bir patlayıcı cihaz, yerel halka yönelik tehdit mesajları içeren belgelerde ele geçirildi. Gündem Haberleri İletişim Başkanlığı NEXT Sosyal'e katıldı

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