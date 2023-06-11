ensonhaber.com

Türkiye'nin terör ve terörizmle mücadelesi yurt içinde ve yurt dışında devam ediyor.

Türkiye'yi dışardan ve içerden tehdit eden tüm hedefler tek tek ortadan kaldırılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Kilis'in Öncüpınar bölgesine gerçekleştirilen roket saldırısına karşılık gerçekleştirilen meşru müdafaa atışlarıyla, PKK/YPG'nin sözde 2 yöneticisinin de aralarında olduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı olarak havan/ÇNRA tacizi gerçekleştirilmiştir.



Tacizde asker ve polislerimiz ile üs bölgelerinde hasar zayiat yoktur.



Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek derhâl Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vurulmaya başlanmıştır.



İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmiş, sözde bir karargâh imha edilmiştir.



Teröristlerin saldırı girişimlerini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan Mehmetçik teröristlere ait bir çok hedefi etkili şekilde vurmaya devam etmektedir.