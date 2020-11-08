Azerbaycan ordusunun Şuşa kentinde kontrol sağlamasının ardından mutlu haberi alan Azerbaycanlılar, Bakü sokaklarında kutlama yaptı.

İşgal altındaki topraklarını geri almak için son derece kararlı olan Azerbaycan, adım adım ilerliyor.

Azerbaycan ordusu tarafından başlatılan operasyonlar ile son olarak büyük bir öneme sahip olan Şuşa kenti kurtarıldı.

Bu haber ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de büyük bir coşkuyla kutlandı.

BAKÜ SOKAKLARINDA BAYRAM HAVASI

Bakü'de yaşayan binlerce kişi araçlarıyla konvoy yaparken, Türk ve Azerbaycan bayrakları ile sokaklarda toplanan birçok grup sloganlar eşliğinde kutlama yaptı.

Kutlamalar sırasında ise ortaya renkli görüntüler çıktı. Oldukça sevinçli olduğu görülen bir vatandaş, cadde ortasında dakikalarca dans etti.

Kentteki bu kutlamalar da vatandaşların cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Şuşa'nın işgalden kurtarılması Bakü'de sevinçle karşılandı