Öğretmen Fatma Nur Çelik, Konya’da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesine bağlı Taşdelen’de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 11’inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki F.S.B., henüz bilinmeyen bir nedenle öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.’ye yanında bulundurduğu bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi’ne götürülen Fatma Nur Çelik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli F.S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, “görevi başındaki memuru kasten öldürmek” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: YANIMDA HER ZAMAN BIÇAK TAŞIRIM

Şüpheli ifadesinde, olaydan iki gün önce kız arkadaşından ayrıldığını, rehber öğretmeniyle görüşmek istediğini ancak bulamayınca strese girdiğini söyledi. Sesler duymaya başladığını öne süren zanlı, rastgele bir sınıfa girerek ilk gördüğü kişilere saldırdığını ifade etti.

Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik ve kimya öğretmeni Z.A. ile aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını belirten F.S.B., “Yanımda her zaman bıçak taşırdım. O güne özel bir durum değildi. Beni azmettiren kimse yoktur. Yaralanan kişilerden özür diliyorum.” dedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Fatma Nur Çelik için Konya’daki Parsana Büyük Camisi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Konya Valisi İbrahim Akın, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, kent protokolü, ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Oğlu Kemal’in annesinin tabutuna sarılarak vedalaştığı törende, anne Rukiye Çelik güçlükle ayakta durabildi. Kılınan cenaze namazının ardından Fatma Nur Çelik’in naaşı, Musalla Mezarlığı’nda toprağa verildi.