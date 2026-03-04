Bedelli askerliğe zam yolda: 19.2 milyar lira ek gelir bekleniyor

AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ni, TBMM Başkanlığı'na sundu.

Geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunulan teklif, bugün görüşülecek.

Bugün görüşülmesi beklenilen kanun teklifinin etki analizi de çıkarıldı.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşların talebi çerçevesinde kuruluşların faaliyetleri ile doğrudan doğruya ilgili olmayan atıl varlıklar, ekonomiye kazandırılacak.

KAYNAK OLUŞMASI HEDEFLENİYOR

Ekonomiye kazandırılması yoluyla da 35-45 milyar TL tutarında bir kaynak oluşması hedefleniyor.

BEDELLİ ASKERLİĞE ZAM GELİYOR: ARTIŞ FARKI NE OLACAK

333 bin 89 TL olan bedelli askerlik bedeli yüzde 25,2 artışla 417 bin TL'ye çıkıyor.

Artış farkı, doğrudan savunma sanayii projelerine aktarılacak.

Bedelli askerlik hizmetiyle 2025 yılında yaklaşık 60 milyar TL genel bütçeye gelir olarak kaydedildi.

19.2 MİLYAR TUTARINDA İLAVE GELİR

Yapılması öngörülen yüzde 25 artışla 2026’da elde edilecek yaklaşık 19.2 milyar TL tutarındaki ilave gelir, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, defterdarlıklar veya mal müdürlüklerine T.C. kimlik numarası beyan ederek yatırabilecekler.

Askeralma Kanunu ve Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince, bedelli askerlik ücreti için taksit imkânı bulunmuyor. Yoklama kaçağı veya bakaya olan yükümlüler, ek bedeli de başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ödemek zorunda.

Başvuru işlemlerini tamamlayan yükümlüler, celp ve sevk tarihlerini e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden öğrenebilecek.