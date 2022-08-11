Tahıl yüklü gemi Mersin Limanı'na geldi

Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında yola çıkan mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, Mersin Limanı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da; Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.

Belge çerçevesinde, Ukrayna'nın tahıl ve diğer gıda ürünlerini dünya pazarlarına ihracı için geliştirilen planı yürütecek ve gözlemleyecek Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin (MKM) açılışı, 27 Temmuz'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapıldı.

Akar, üç ülke ve BM arasında imzalanan anlaşma konusunda muhataplarıyla da yoğun görüşme trafiği yürüttü.

2 Ağustos'ta Türk kara sularına girdi

Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkan Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, 2 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında Türk kara sularına girdi.

Gemi, ilk olarak İstanbul açıklarına demirledi.

Mersin Limanı'na geldi

Burada yapılan denetimin ardından tahıl gemisi, Mersin Limanı'na geldi.

DHA'nın haberine göre, Lübnan'daki alıcının teslimat süreci geçtiği için reddettiği belirtilen geminin, yükünün bir kısmını Mersin’e indireceği ifade edildi.









