Petrol
95.96
-0.03%
Euro
19.2407
0.11%
Dolar
18.6055
0.33%
Altın
1.054
0.00%
Borsa
4548
2.07%
Bitcoin
320.351
0.31%
BTXN Coin
6.43
-4.59%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Taksim’deki bombalı saldırı: Patlamanın olduğu yere karanfiller bırakıldı

    Sabahın ilk saatlerinde Taksim’de patlamanın olduğu yere gelenler, hayatını kaybeden 6 kişinin anısına karanfil bıraktı. Vatandaşlar, teröre bir kez daha lanet yağdırdı.
    • 14.11.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 11:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taksim’deki bombalı saldırı: Patlamanın olduğu yere karanfiller bırakıldı

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim’de dün saat 16.20 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

    Saldırıyı gerçekleştiren terörist ve onunla bağlantısı bulunan şüpheliler yakalanırken, bugün patlamanın olduğu noktaya vatandaşlar akın etti.

    Karanfiller bırakıldı

    İHA'nın haberine göre saldırıyı kınayanlar, hayatını kaybedenler için Taksim Meydanı’nda kurulan bir alana karanfil bıraktı.

    Duygusal anların yaşandığı gözlenirken, terör bir kez daha lanetlendi.

    Taksim’deki bombalı saldırı: Patlamanın olduğu yere karanfiller bırakıldı ViDEO

    Taksim’deki bombalı saldırı: Patlamanın olduğu yere karanfiller bırakıldı #1

    Taksim’deki bombalı saldırı: Patlamanın olduğu yere karanfiller bırakıldı #2

    Taksim’deki bombalı saldırı: Patlamanın olduğu yere karanfiller bırakıldı #3

    Taksim’deki bombalı saldırı: Patlamanın olduğu yere karanfiller bırakıldı #4

    Taksim’deki bombalı saldırı: Patlamanın olduğu yere karanfiller bırakıldı #5

    Taksim’deki bombalı saldırı: Patlamanın olduğu yere karanfiller bırakıldı #6


    Kocaeli'de bir baba kavga ettiği oğlunun boğazını sıkarak hastanelik etti
    İç Haber

    Kocaeli'de bir baba kavga ettiği oğlunun boğazını sıkarak hastanelik etti

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    İzmir'de kuyumcu baba oğul 82 kişiyi dolandırdı
    3. Sayfa

    İzmir'de kuyumcu baba oğul 82 kişiyi dolandırdı

    Görüş Bildir