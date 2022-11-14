Taksim’deki bombalı saldırı: Patlamanın olduğu yere karanfiller bırakıldı

Taksim’deki bombalı saldırı: Patlamanın olduğu yere karanfiller bırakıldı

Sabahın ilk saatlerinde Taksim’de patlamanın olduğu yere gelenler, hayatını kaybeden 6 kişinin anısına karanfil bıraktı. Vatandaşlar, teröre bir kez daha lanet yağdırdı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim’de dün saat 16.20 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren terörist ve onunla bağlantısı bulunan şüpheliler yakalanırken, bugün patlamanın olduğu noktaya vatandaşlar akın etti.

Karanfiller bırakıldı

İHA'nın haberine göre saldırıyı kınayanlar, hayatını kaybedenler için Taksim Meydanı’nda kurulan bir alana karanfil bıraktı.

Duygusal anların yaşandığı gözlenirken, terör bir kez daha lanetlendi.

Taksim’deki bombalı saldırı: Patlamanın olduğu yere karanfiller bırakıldı ViDEO