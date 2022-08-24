Tanıtımıyla sarstı! Bir Küçük Gün Işığı ne zaman başlıyor?

Tanıtımıyla sarstı! Bir Küçük Gün Işığı ne zaman başlıyor?

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni tanıtım videosu izleyenleri derinden etkiledi. İşte, dizi hakkında merak edilen tüm detaylar...

ATV'nin yeni dizisi "Bir Küçük Gün Işığı" için geri sayım başladı...

Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı'nın konusu da merak edildi.

Bir Küçük Gün Işığı, "Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…" sloganıyla öne çıktı.

Dizinin ilk tanıtımında yer alan güçlü diyaloglar da dizi izleyicilerinin dikkatinden kaçmadı.

"Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?" sorusuyla başlayan Bir Küçük Gün Işığı tanıtımı, yürekleri ısıtan anlatımı ile kalplere dokunacak bir hikayenin ilk ipuçlarını verdi.

Bir Küçük Gün Işığı ne zaman başlayacak?

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla şimdiden merak konusu olan Bir Küçük Gün Işığı yakında atv ekranına gelecek.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi oyuncuları kimdir? sorusu da sıklıkla araştırılıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda hangi isimler var?

İşte, dizinin oyuncu kadrosundaki o isimler...

Bir Küçük Gün Işığı Dizisi Hikayesi ve Oyuncuları Bir Küçük Gün Işığı dizisinin oyuncuları arasında; Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz ve Azra Aksu yer alıyor.

Bir Küçük Gün Işığı Özel Tanıtım