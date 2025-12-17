Tanju Özcan: Alkolü bıraktım, namaz kılmaya başladım

Çıkışlarıyla gündemde olan isim...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir haftalık umre ziyaretinin ardından gazetecilerin karşısına geçerken, fiziksel değişimi dikkat çekti.

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

İki kez pankreatit (pankreas iltihabı) rahatsızlığı geçirdiğini belirten Özcan, bu rahatsızlığa bağlı olarak Tip 2 diyabet hastalığının ortaya çıktığını ve birkaç ayda yaklaşık 20 kilo verdiğini açıkladı..

Değişiminin insanlarda 'Kötü hastalığa mı yakalandı? Kanser mi?' gibi endişelere neden olduğunu ifade eden Özcan, "Kanser hastası değilim. Daha iki gün önce de kan testlerimi yaptırdım. Bu konuda bana dua eden binlerce insan olduğunu biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda benim çalışmamı engelleyecek, etkileyecek bir rahatsızlığım yok. Sadece daha dikkatli olmam gerekiyor, beslenme konusunda özellikle." diye konuştu.

"ALKOLÜ BIRAKTIM, NAMAZ KILMAYA BAŞLADIM"

Rahatsızlığı nedeniyle alkolü bıraktığını ve namaz kılmaya başladığını dile getiren Özcan, "Bu şekilde de devam etmeyi planlıyorum ama siyasi görüşümde herhangi bir değişiklik olmayacak. Bugüne kadar yürüdüğümüz çizgide, Türk milliyetçisi, Atatürkçü ve sosyal demokrasiyi öne çıkartan bir siyasetçi olarak yolumuza devam edeceğiz. Yine doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"UYGUN UMRE VE HAC HİZMETİ VERECEĞİZ"

Özcan, Boluyuseviyorum (BOLSEV) Vakfı aracılığıyla vatandaşlara daha uygun fiyatlarla hac ve umre hizmeti sunmak için istişarelere başladıklarını da ifade ederek, "Bunu da hayata geçirebilirsek güzel olur diye düşünüyorum." diye konuştu.