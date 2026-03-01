Tanju Özcan gözaltında: Market yetkililerinin ifadeleri ortaya çıktı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, dün sabah erken saatlerde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Tanju Özcan ile diğer şüpheliler Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel, meclis üyeleri Mehmet Ağan, Buse Özkan, Sinan Pekcan ve Cahit Görüş, eski Zabıta Müdür Vekili Hakan Yılmaz, Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Yasin Bargaç, Encümen Başkanı Hüseyin Ekrem Serin’in jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Market yetkililerinin şikayetinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alınırken, zincir market yetkililerinin ifadeleri ortaya çıktı.

'44 MAĞAZA MÜHÜRLENDİ'

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında 6 market yetkilisi ifade verdi.

Bir markanın Mağaza Geliştirme Müdürü Adem Keskin, reklam vermedikleri için 44 marketin mühürlendiğini iddia ederek, “2024 yılında belediyeye davet edildik. Başkan Yardımcısı Süleyman Can, belediyeye bağlı bir şirketin reklam işine girdiğini söyleyip reklam verilip verilemeyeceğini sordu. Belediyede market yetkililerinin çağrıldığı bir toplantıda Tanju Özcan, reklam gelirleriyle öğrencilere burs verildiğini belirterek reklam talep etti. Şirket üst yönetimi ulusal reklam gerekçesiyle bunu kabul etmedi ve sonrasında zabıta denetimleri başladı. NACE2 belgesi gerekçesiyle tutanaklar tutuldu ve 44 mağaza 5’er gün mühürlendi” dedi.

'100 BİN TL ARTI KDV İLE ANLAŞTIK'

Kentteki zincir yerel marketin sahibi İbrahim Erdini ise reklam sözleşmesini kabul ettiklerini 100 bin TL artı KDV ile anlaştığını ve sözleşmesinin sürdüğünü, marketlerinde denetim yapıldığını ama usulsüzlük bulunmadığı için işlem yapılmadığını söyledi.

'VAKFA REKLAM KARŞILIĞI YARDIM TALEP EDİLDİ'

Bolu’da bulunan yerel bir marketin genel müdürü Hamza Dağ ise ifadesinde kurulacak vakfa reklam karşılığı yardım talep edildiğini ve her market için aylık ödeme istendiğini kabul etmeyince yaklaşık bir hafta sonra ikinci kez çağrıldığını belirterek, Tanju Özcan’ın vakıf kurulacak yardımlar yapılacak diyerek market başı aylık 25 bin TL istediğini ulusal marketlere ise 15 bin TL teklif ettiğini öne sürdü.

'TOPLANTIDAN 1-2 GÜN SONRA DENETİMLER BAŞLADI'

Başka bir zincir marketin Şube Müdürü Ahmet Gülsever de toplantıda kendilerine market yazılı zarflar dağıtıldığını söyleyerek ifadesinde şunları söyledi.

Toplantının başında market isimli zarflar dağıtıldı ve içinde teklif formu bulunuyordu. Tanju Özcan vakıf kurulduğunu söyleyerek reklam istenildiğini teklifte 15 bin veya 25 bin TL gibi rakamlar gördüklerini ve bu fiyatın altında olmayacağını söyledi. Toplantıdan 1-2 gün sonra denetimler başladı. Üst yönetim belediye ile reklam anlaşması yaptı.

'SEVKİYAT KAMYONLARININ İNDİRME YAPMASI ZORLAŞTIRILDI'

Yine bir zincir marketin eski bölge sorumlusu Aytaç Baycan’da belediyede yapılan toplantıda Tanju Özcan’ın vakfa düzenli ödeme talebini reklam ücreti başlığı altında anlattığını ifade ederek, “En düşük seçeneğin şube başı 25 bin TL olduğu söylendi. Talebin reddedilmesi üzerine denetimler neredeyse her hafta tüm şubelere yayıldı, para cezaları kesildi. Sevkiyat kamyonlarının indirme yapması zorlaştırıldı, müşterilerin parkını engellemek için zemine üçgen taşlar konuldu.” dedi.