Tanju Özcan, Iraklının aldığı 10 mezar yerinin satışını iptal etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Irak uyruklu bir kişinin aldığı 10 mezar yerinin satışını iptal ettiğini açıklayarak, “Ben Bolu’ya yerleşsinler istemiyorum. Irkçı derler ama yaptım bunu” dedi.

Bolu Belediye Meclisi ağustos ayı ilk oturumu, belediye meclisi salonunda dün gerçekleştirildi.

İmar konusunun görüşüldüğü maddede konuşan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Sağlık Mahallesi'ndeki Şehitler Mezarlığı'ndan 10 adet yer alan Irak uyruklu bir kişinin satış işlemini iptal ettiğini açıkladı.

“Irkçı derler ama yaptım bunu”

DHA'da yer alan habere göre Özcan, “Şehitlik mezarlığında şehitlik dışında mezar yeri kalmadı bildiğim kadarıyla. Burada bilindiği üzere mezar yerleri satılıyor. Satılmış olanlar var. Hatta bir tane Iraklı gelmiş 10 tane mezar yeri almış. İptal ettirdim. ‘Adamın parasını verin’ dedim. Ben istemiyorum Bolu’ya yerleşsinler, burada defnedilsinler. Irkçı derler ama yaptım bunu.” diye konuştu.

Mültecilere yönelik tavrı tepki görmüştü

Tanju Özcan, daha önce göçmenlere karşı tavrını çok net bir şekilde belli etmişti.

Bolu'da yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağına açıklayarak gündeme gelen Özcan, “Benim sözlerim partiyi bağlamaz.” demişti.

Özcan bununla da yetinmeyip, kentte yabancı uyruklu kişiler için resmi nikah tarifesini 100 bin liraya yükseltme önerisi ve 'zinanın' yeniden TCK'ye girmesini talep etmişti.

Kesin ihracı isteniyor

“Ben ırkçı veya faşist değilim. Ama ben Türk milletinin geleceğini korumaya çalışan, çocuklarımızın geleceğini korumaya çalışan sorumluluk sahibi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım.” diyerek tavrının nedenini açıklamaya çalışan Özcan, belediye meclisinde AK Partili kadın üyeye yönelik sözleri nedeniyle partisi tarafından kesin ihraç sebebi ile Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.