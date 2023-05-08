Tanzanyalı öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti Tanzanyalı bir grup öğrenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimi kazanması için topluca dua etti.

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Türkiye, uyguladığı başarılı diplomasi faaliyetleri ile birlikte hem ekonomik hem de siyasi olarak yeni kazanımlar elde etmeyi sürdürüyor.

Özellikle son dönemde Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nda tarafları masaya oturtan Türkiye, dünyanın yaşayabileceği olası gıda krizinin önüne geçti.

Gıda krizinden en çok etkilenecek coğrafyanın başında gelecek olan Afrika'da da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sevgi iyice arttı.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Afrika'daki sevginin tek nedeni bu değil.

Son dönemde ivme kazanan Türkiye-Afrika ilişkisi

Türkiye-Afrika ilişkileri, 2003'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Stratejik Afrika" politikasıyla yeni bir ivme kazandı.

Kazan-kazan temeline dayanan ikili ilişkiler sonucu uzun yıllarca Avrupa'nın sömürüsü altında kalan Afrikalılar, Türkiye'nin insancıl politikaları sayesinde hem ülkemize hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sevgilerini artırdı.

Son dönemdeki ilişkilere bakıldığında ise Fransa'nın Afrika topraklarından kovulduğu görülürken, bölge insanı tarafından Türkiye'nin yatırımcı olması isteniyor.

Afrika'nın yeni gücü: Türkiye

Hal böyle olunca, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında son derece olumlu bir diplomasi trafiği yürütülüyor.

Türkiye-Afrika ilişkilerinde yıllardır süren pozitif havanın meyvesi ise Afrikalı insanların dualarında görülüyor.

Bilindiği üzere 6 Şubat 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Afrika ülkeleri ellerini semaya açmıştı.

Türkiye'nin özel önem gösterdiği Afrika ülkelerinden Sudan, Tanzanya ve Çadlı çocuklar, Erdoğan ailesinin bir an önce sağlıklarına kavuşması için dua etmişlerdi.

Tanzanyalı gençler ellerini semaya açtı

Bu durumun son örneği ise bir kez daha Tanzanya'da yaşandı.

Tanzanyalı bir grup genç, bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri kazanması için dua etti.

'Mazlumların lideri' olarak gördükleri Cumhurbaşkanı Erdoğan için ellerini bir kez daha semaya yükselten Tanzanyalı gençlerin davranışı, görenlerin büyük beğenisini topladı.

GDH'ın paylaştığı video, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.