Tarım Bakanı Yumaklı'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Yangın Yönetim Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:

"MERKEZDEKLİ YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA"

Yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 2 yangınla mücadelemiz devam ediyor. Devlet Hastanesi'nde 72 vatandaşımız, Engelli Bakım Merkezi'nde 57 vatandaşımız, ayrıca radyo-televizyon vericisi orada da 2 görevli kardeşimiz tahliye edildi. Toplam 131 kişi güvenlik alanına alındı. Bir itfaiye aracı sizler de takip ettiğiniz Alevlerin arasında kaldı. Ancak çok şükür burada herhangi bir yaralanma ya da farklı bir etkilenme söz konusu değil. Şimdi bütün gece de yine her zaman olduğu gibi arkadaşlarımız merkezdeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebilirim.

"24 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, HAYATİ TEHLİKELERİ YOK"

Hala tabii tedbiren arkadaşlarımız soğutmaya devam edecekler ama maalesef Bayramiç ilçesinde o yer yer ormanların olduğu alanlarda ve zirai alanlarda alevlenmeler devam ediyor, arkadaşlarımız oraya müdahale edecekler. Bu iki yangından 24 vatandaşımız dumandan etkilendiği için sağlık kuruluşlarına başvurdu. Herhangi bir şekilde onların hayatı tehlikesi söz konusu değil.

"2 HAFTA BOYUNCA RİSK ALTINDAYIZ"