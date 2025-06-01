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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın sorularını yanıtladı.

Tarım, hayvancılık, pestisit tartışmaları, kurban bayramı öncesi yapılan denetimler ve orman yangınlarıyla mücadeleye dair birçok konudan önemli açıklamalar bu röportajda.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ilk sorumuz tarımdaki gelişmelerdi.

Türkiye, tarımda Avrupa'da birinci dünyada ise ilk 10 içerisinde.

Sosyal medyanın dilinde bu gerçek yerine yalan bilgiler var.

TÜRKİYE'DE TARIM NE DURUMDA

Bakan Yumaklı, tarım konusundaki tartışmalara şöyle yanıt verdi:

"Tarım biraz futbol gibi. Herkesin üzerinde konuşabildiği bir alan. Herkesi toprakla bir bağı var ve bir fikri de var. Zaman zaman bu ülkenin üreticisine yapılan haksızlığı gördükçe üzülmemek elde değil.

Birçok konuda gerçekten bu ülkenin üretim avantajı; çevresindeki ülkeleri bakınca çok daha ileride.

Birkaç sebebi var.

Bunlardan birincisi; bizim coğrafyamız mükemmel. Türkiye'nin her yöresinde, yılın 12 ayında farklı üretim yapılabiliyor.

İkincisi de biz toprağı seven bir milletiz. Ağaç dikersiniz, büyüdüğünü görünce mutlu olursunuz. Biz öyle bir milletiz.

Zaman zaman istatistikleri yayınlıyoruz, ilgi görmüyor. Ama tarafsız kuruluşlar yayınlayınca 'ha öyleymiş' deniyor.

Türkiye, tarımda Avrupa'da birinci sırada. Dünyada ise ilk 10 içerisindeyiz. Bu manada da üretilen hacim anlamında çok iyi bir yerdeyiz. Hakikaten çok pratik bir milletiz. Yeter ki bununla ilgili üreticilerimizin önünü açın. Tam da bu noktada görev bizim.

HOLLANDA TARIMDA TÜRKİYE'DEN İYİ Mİ

Bu kıyaslama hep yapılıyor. Üretim ile üretim kıyaslandığında öyle değil. Hollanda kendi ürettiğini ihraç etmiyor, farklı ülkelerden getirdiklerini ihraç ediyor. Limanların etkileri, yüz yılların olayı. Elma armut kıyaslaması yapılıyor.

SINIRLAR KAPANSA TÜRKİYE KENDİ KENDİNE YETER Mİ

Dünyada hiçbir ülke yüzde 100 kendisine yetemez. Neden? Çünkü bütün ürünleri bir ülkede üretemezsiniz. Ancak stratejik ürünler başta olmak üzere; bugün itibarıyla sınırlar kapanmış olsa, hiçbir ürünün kıtlığını, yokluğunu çekmeyiz.

Benim önemsediğim bu ülkenin potansiyeli.

Bu ülkenin de potansiyelini açığa çıkaracak hükümet iradesi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı var, yönlendirmesi var. Biz de buna uygun olarak hareket ediyoruz.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI HAZIR MIYIZ

2021’deki yangınlardan sonra hem ekipman anlamında hem de kabiliyet anlamında çok büyük bir sıçrama gerçekleştirdik.

Bölge valilerimizle toplantılar yaptık.

Geçen seneyi değerlendirdik, bu sene ne yapacağımızı konuştuk.

Alet ekipman, hava gücü, kara gücü her şeyimizle hazırız.

Yanan sadece ağaç olmuyor; ekosistem etkileniyor. Kuşlar, böcekler, tavşanlar..

İLK MÜDAHALE HEDEFİ 10 DAKİKA

Yangına müdahale hızımız 11 dakika. Bu seneki hedefimiz 10 dakika.

Dünyada İHA’yı orman yangınlarında kullanan 2 ülkeden biriyiz.

14 İHA’mız var. 7 gün 24 saat bütün Türkiye’yi gözlüyoruz.

27 uçağımız var, 105 helikopterimiz var.

5 binin üzerinde devasa kara araçlarımız var.

25 bin orman savaşçısı arkadaşlarımız var. Onları siz görmüyorsunuz.

130 bine yakın da gönüllü arkadaşımız var.

Gönüllü arkadaşlarımızı eğitiyoruz.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ YAPILAN DENETİMLER

Baştan şunu söylemem gerekir; 2024 yılının başında 5 yıllık hayvancılık yol haritası açıkladık. Haritamızın en önemli başlıklardan biri; hayvan hastalıklarıyla mücadeleydi.

Şunu söyledik: Türkiye'deki kavşak noktalarında, 8 tane veteriner yol kontrol noktası oluşturacağız. Bunlardan 5 tanesini oluşturduk. En son Kayseri'de açtık, 3 ilde daha açacağız.

Buradaki amacımız; kontrolsüz hayvan hareketini engellemek.

Bir yerden hayvan bir şehre gidecekse gerçekten o şehre gitsin. Kontrollü bir süreç işlesin. Süreç böyle olunca; başlangıcı itibarıyla kontrol etmeye başlıyorsunuz. Çünkü hayvanını sevk etmek isteyen, il-ilçe müdürlüklerimize geliyor oradan hayvan sağlık sertifikası alıyor.

Vize uygulaması başlattık. Dedik ki; nereye gideceksiniz. Mesela Ağrı'dan Ankara'ya gideceksiniz. O zaman şu güzergahı kullanacaksınız ve güzergahtaki şu veteriner kontrol noktasına uğrayacaksınız ve Ankara'ya öyle gideceksiniz. Yol güzergahında hayvanların değişmesini engellemekten tutun da çıkış noktası itibarıyla hastalıklı bir hayvanın yurt içinde dağılımına kadar birçok noktayı işte bu süreç takip etmiş oluyor.

TARIM CEBİMDE UYGULAMASI İLE HAYVANLARI KONTROL EDEBİLİRSİNİZ

Kurban Bayramı olduğunda sürecimizde bir şey değişmedi. Bu kontroller yapılıyor. Tüm süreçte kontrol mekanizması işliyor.

Tarım Cebimde uygulamamız var. Büyükbaş veya küçükbaşı seçip küpe numarasını yazıyorsunuz.

Bu hayvan hangi cins, kaç yaşında, aşıları yapılmış mı, hastalık riski taşıyor mu.. Orada her şeyi görebiliyorsunuz.

KURBAN BAYRAMINDA SATILMAYAN HAYVANLAR NE OLACAK

Et ve Süt Kurumu hazırlıklarını tamamladı. Bayram süresince takip edilecek. Bayramın 3. günü deklarasyon yapacağız. Satılmayan hayvanları alacağız.