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    TBMM tatildeyken çalışmaya devam edecek 10 komisyon belli oldu

    Türkiye Büyük Millet Meclisi tatildeyken çalışmalarına devam edecek 10 komisyon belli oldu..
    • 02.07.2022 - 10:28
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    TBMM tatildeyken çalışmaya devam edecek 10 komisyon belli oldu

    Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle yasama faaliyetlerine ara vererek tatile girdi.

    Meclis tatildeylen çalışmaya devam edecek 10 komisyon Resmi Gazete'de yayınlandı.

    TBMM tatildeyken çalışmaya devam edecek 10 komisyon belli oldu #1

    Buna göre Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Çevre Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu, Anayasa ve Adalet Komisyonu, İçişleri Komisyonu TBMM tatildeyken de çalışmalarıa devam edecek..


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