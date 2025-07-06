TBMM'de 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik olmuştu: Salgına rastlanmadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir olay yaşandı.

Milletvekilleri ve personelden oluşan 100'ü aşkın kişi; İshal, kusma ve yoğun halsizlik şikayetleriyle TBMM Hastanesi'ne başvurdu.

Şikayetlerin ardından vakaların giderek artınca, Meclis yerleşkesinde görevli çok sayıda personel ve bazı milletvekilleri hastaneye sevk edildi.

"SALGIN" İDDİASI

Ancak bu durumda bazı personel ise zehirlenme şikayetlerinin su kaynaklı olabileceğini ileri sürdü.

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, yaşanan olayın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

ZEHİRLENME VE SALGIN BULGUSU YOK

Turan, yapılan incelemeler ve analizler sonucunda Meclis restoranları kaynaklı herhangi bir zehirlenme ya da salgın bulgusuna rastlanmadığını belirtti.

Turan, 30 Haziran-4 Temmuz haftasında Meclis Hastanesi'nde toplam 3 bin 342 kişiye sağlık hizmeti verildiğini, bu hastalardan sadece 161’inin bulantı, kusma, ishal ve halsizlik gibi şikayetlerle başvurduğunu açıkladı.

BELİRTİLER 161 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Turan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Meclis Hastanesinde 30 Haziran-4 Temmuz haftasında 3 bin 342 hastaya sağlık hizmet verilirken bu hastalardan bulantı, kusma, ishal ve halsizlik şikayetleri ile başvuran kişi sayısı 161'dir. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde toplam hasta başvuruları içindeki bulantı, kusma, ishal ve halsizlik şikayetleri ile başvuranların oranı bakımından Ankara ilindeki diğer hastanelerle Meclis Hastanesi arasında benzerlik olduğu ve geçmiş yıllar mevsim ortalamalarına göre bir artış görülmediği bildirilmiştir.

Öte yandan, Meclis Hastanesine bulantı, kusma, ishal ve halsizlik şikayetleriyle başvuranlarla yapılan görüşmelerde yiyecek ve sıvı tüketimi bakımından genele şamil ortak yönler bulunmadığı, bir kısmının Meclis'te yemek yemediği, gıda tüketenler arasında ise restoran ve yemek seçimleri bakımından benzerlik görülmediği tespit edilmiştir.

"HERHANGİ BİR SORUN TESPİT EDİLMEDİ"

TBMM İdare Amiri Turan, ürün temini, saklanması, işlenmesi ve sunumuna dair kalite standartlarına ilişkin İSO 22000 Gıda Güvenliği Belgesi'ne sahip olan TBMM'nin, gıda numunelerini standartlara uygun şekilde sürekli olarak analiz ettirdiğini bildirdi.

Rutin kontrollerin yanı sıra 3 Temmuz'da Meclis restoranlarında hazırlanan tüm yemeklerin şahit numunelerinin Tarım ve Orman Bakanlığının Gıda Analiz Laboratuvarına gönderildiğini belirten Turan, ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ve gıda analizlerinin de yapıldığını ifade etti. Turan, şunları kaydetti:

"Yapılan analizlerin ilk neticesine göre herhangi bir sorun tespit edilmediği belirlenmiştir. Bu bilgiler çerçevesinde Meclis restoranları veya çay ocaklarından kaynaklı herhangi bir zehirlenme veya salgın durumu tespit edilmemekle birlikte tedavileri tamamlanan veya devam eden milletvekillerimize ve diğer hastalarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, gelişmelerin aynı titizlikle takip edileceğini ifade ediyoruz."