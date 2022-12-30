Petrol
83.12
-0.41%
Euro
20.0015
0.07%
Dolar
18.7161
0.06%
Altın
1.095
0.40%
Borsa
5556
0.00%
Bitcoin
312.820
-0.71%
BTXN Coin
5.67
-5.50%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    TBMM'yi 2023'te yoğun mesai bekliyor

    3 Ocak Salı günü çalışmaya başlayacak TBMM, eni yılda EYT düzenlemesi, sözleşmeli personelin kadroya alınması, 7'nci yargı paketi ve anayasa değişikliği gibi konularda mesai yapacak.
    • 30.12.2022 - 14:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TBMM'yi 2023'te yoğun mesai bekliyor

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 haftalık aranın ardından 3 Ocak 2023'te yasama faaliyetlerine başlayacak.

    Yeni yılda Genel Kurul’un ilk gündem maddesi, çocuk istismarına ilişkin araştırma komisyonu kurulması olacak.

    AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile AK Parti milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan araştırma önergesi, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin aynı konudaki önergeleri ile birleştirilerek görüşülecek ve araştırma komisyonu kurulacak. Komisyon 17 üyeden oluşacak ve 3 ay süre ile çalışacak.

    Bu kapsamda hazırlanacak rapor, Genel Kurul’da gündeme gelecek.

    Sözleşmeli personel kadroya geçiyor

    Meclis yeni yılda önemli yasal düzenlemeler için de yoğun bir mesai yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yaklaşık 10 maddeden oluşan taslak metne AK Parti grubu tarafından son şekli verilecek. Taslak metnin önümüzdeki hafta tamamlanarak teklif haline getirilmesi planlanıyor.

    EYT Meslis'te

    EYT ile ilgili bakanlık tarafından hazırlanan taslak metnin de önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Düzenlemeye son şekli verildikten sonra yine ocak ayının ilk günlerinde Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

    Yargı paketi ve anayasa değişikliği

    Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları devam eden 7'nci yargı paketi de yeni yılın yasal düzenlemeleri arasında yer alıyor. Yargı paketinin ocak ayı ortalarında Meclis'e gönderilmesi bekleniyor.

    Yine AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu başörtü düzenlemesine ilişkin anayasa değişikliği teklifi de yeni yılın önemli düzenlemeleri arasında yer alıyor.

    TBMM yi 2023 te yoğun mesai bekliyor #1

     

     


    Cesur elbisesiyle verdiği pozlar beğeni topladı
    Medya

    Cesur elbisesiyle verdiği pozlar beğeni topladı

    Doğum yapan Adriana Lima podyuma çıktı
    Magazin

    Doğum yapan Adriana Lima podyuma çıktı

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    Görüş Bildir