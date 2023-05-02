TCG Anadolu yönünü İzmir'e çevirdi! Çanakkale Köprüsü'nün altından geçti TCG Anadolu Gemisi, İstanbul limanında ziyaretini tamamlamasının ardından İzmir'e doğru yola çıkan gemi Çanakka Köprüsü'nün altından geçti. Milli gemi saat 19.15’te Çanakkale Şehitler Abidesi’ni selamlayacak.

İHA

Türkiye hayallerini yaşayan bir ülke oldu...

Seçime sayılı günler kala açılışı yapılan projeler, vatandaşın göğsünü kabartmaya devam ediyor.

Bunlardan biri de 2015 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan TCG Anadolu Gemisi oldu.

Milli gemi 10 Nisan'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine aldı.

Ziyaretçi akınına uğradı

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi unvanını taşıyan TCG Anadolu, teslim töreninin ardından Sarayburnu sahilinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Binlerce vatandaşın merakla beklediği askeri gemi, ziyarete açıldığı ilk günden itibaren ziyaretçi akınını uğruyor.

İzmir'e doğru yola çıktı

TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi gemi, İstanbul liman ziyaretini tamamladı ve İzmir'e liman ziyaretinde bulunmak amacıyla bugün Sarayburnu’ndan intikale geçti.

"Gemimiz saat 19.15’te Çanakkale Şehitler Abidesi’ni selamlayacak"

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında şu açıklama yapıldı:

TCG ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi gemimiz, İstanbul liman ziyaretini tamamladı ve İzmir'e liman ziyaretinde bulunmak amacıyla bugün Sarayburnu’ndan intikale geçti. Gemimiz saat 19.15’te Çanakkale Şehitler Abidesi’ni selamlayacak. Pruvan Neta, Denizlerin Sakin Olsun…