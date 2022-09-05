Bir dönemler teröristlerin mesken tuttuğu Cudi Dağı, Mehmetçik'in bölgeyi temizlemesinin ardından ceylanların yuvası oldu. Bölgeye bırakılan ceylanların yavrulamasıyla popülasyonları artmaya başladı.

Türk askerinin kararlı ve başarılı operasyonları sonucu, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağları terörden arındırıldı.

Mehmetçik'in başarılı operasyonlarıyla oluşan huzur ve güven ortamına bir zamanlar teröristlerin cirit attığı Cudi Dağları da eklendi.

Terörden temizlenen Cudi'de, ceylan popülasyonu yaşanmaya başladı.

Cudi'de artık ceylanlar cirit atıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, biyolojik çeşitliliğin artırılması amacıyla yeni bir proje hayata geçirildi.

Bu kapsamda 2 yıl önce eylül ayında 50, geçen yılın ekim ayında da 40 "gazella subgutturosa" türü ceylan, güvenliğin tesis edildiği Cudi'nin eteklerinde bulunan Üçağaç ve Gavita mezrasına bırakıldı.

Terörden temizlenen Cudi Dağı'nda ceylan popülasyonu yaşanıyor VİDEO



Yavrulama sayısı 2 yılda 113'e ulaştı

AA'nın aktarımına göre; bölgedeki ceylan sayısı yavrulama sonucu yaklaşık 2 yılda 113'e ulaştı. Çevre köylerdeki vatandaşlar tarafından da sahip çıkılan ceylanlar, drone ile görüntülendi.

"Terör örgütü o bölgede hiçbir hayvanın yaşamasına müsaade etmedi"

Şırnak Valisi Osman Bilgin, ceylanların Cudi Dağı bölgesine adaptasyonunun sevindirici bir noktaya geldiğini belirtti. Bilgin, "Sözde 'insan hakları', 'hayvan hakları', 'ormanların savunucusu' olduğunu iddia eden bölücü terör örgütü o bölgede hiçbir hayvanın yaşamasına müsaade etmedi. Ama çok şükür devletimiz her türlü tedbiri alarak, en üst düzeyde güvenliği sağladı. Hem insanlarla beraber orada festival yaptık hem de aynı bölgede ceylanları salarak yaşam alanı oluşturduk." dedi.

Sayıları artıyor

Bilgin, 2021 Aralık ayında ceylanların sayımlarının yapıldığını ve sayımda 23 yavru ceylan ile sayının arttığını gördüklerini söyledi.

"Sevgi ortamı oluşunca bir etkileşim söz konusu oluyor"

Bu yıl aralık ayında da sayım yapılacağını belirten Bilgin, "Rakamlar arttığında çok ciddi bir yaşam döngüsünü göreceğiz. Ceylanların doğayla buluşmasının ardından çevre köylerdeki vatandaşlar da hayvanlara sahip çıktı. Sevgi ortamı oluşunca bir etkileşim söz konusu oluyor. Bu etkileşimle insanlar hayvanları savunuyor. Sayılarının arttığını, hiçbir ceylanın öldürülmediğini görüyoruz. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cudi Dağı bölgesinin milli park olması çalışmaları sürüyor. Bu tür çalışmaları daha verimli hale getireceğiz."

"Ceylanların etrafta otladıklarını görmek çok büyük bir haz"

Üçağaç köyünde yaşayan Abdullah Mungan da, "Araçla köye gidip gelirken ceylanların etrafta otladıklarını görmek çok büyük bir haz, mutluluk bizim için. Biz de köylüler olarak onlara sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.