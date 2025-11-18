Ticaret Bakanlığı 60 uzman yardımcısı alacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 60 ticaret uzman yardımcısı istihdam edecek.

Bakanlığın merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfından 8'inci ve 9'uncu derece kadrolara atanacak.

BAŞVURULAR ÇEVRİMİÇİ OLARAK ALINACAK

Giriş sınavı için başvurular, 10-19 Aralık döneminde e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Postayla veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

İKİ AŞAMALI SINAV YAPILACAK

Giriş sınavı, önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.

Yazılı sınav, 18 Ocak 2026'da gerçekleştirilecek.

Sınav yeri ve saati, adayların sınava giriş belgelerinde belirtilecek.

SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENECEK

Sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucuyla birlikte Bakanlığın kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek.

Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

ALINAN PUANLARIN ORTALAMASININ 70 OLMASI GEREKECEK

Yazılı sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden her konu grubundan en az 60 puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 olması şartı aranacak.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için de Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.