Ticaret Bakanlığı: Emlak ilanlarındaki fahiş fiyat artışlarına karşı 172 milyon TL para cezası kesildi

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede piyasa istikrarını sağlamak amacıyla bir çalışma daha gerçekleştirdi.

Emlak ilanlarındaki fiyat artışlarına yönelik çalışmanın detayları bakanlığın sosyal medya platformu X hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

172 MİLYON TL İDARİ YAPTIRIM CEZASI UYGULANDI

Paylaşımda bin 416 kişi hakkında 172 milyon TL idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

Bakanlık yaptığı paylaşımda vatandaşların mağduriyetinin önlenmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiğini belirterek, "Ticaret Bakanlığı olarak; emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARININ ÖNÜNE GEÇİLDİ"

Haklı gerekçeye dayandırılmayan fiyat artışının yasaklandığı bildirilen paylaşımda şu sözlere yer verildi:

Bakanlığımızca Mayıs ayı sonundan itibaren yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayıp haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapılması yasaklanmıştır.



Ayrıca emlak işletmelerinin de bu tür artışlara aracılık edemeyeceği hüküm altına alınmıştır.



Bu düzenleme ile yalnızca emlak işletmeleri için taşınmazların malikleri ve ilan yayımlayan diğer kişiler de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilmektedir.

"SON DÖNEMDE 256 KİŞİYE 34,9 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Elektronik ortamda verilen son dönem taşınmaz ilanları üzerinde yapılan inceleme ve analizler neticesinde; 70 taşınmaz sahibi ve 186 emlak işletmesinin, ilan fiyatlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan artış yaptığı tespit edilmiştir.



Bu kapsamda toplam 256 kişi hakkında 34,9 milyon TL idari para cezası uygulamasına karar verilmiştir.

TAŞINMAZ İLANLARINDA FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAPAN BİN 416 KİŞİ TESPİT EDİLDİ