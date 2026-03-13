TİKA'dan Bulgaristan çıkarması: Başkan Abdullah Eren, Lofça ve Filibe'yi ziyaret etti

Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun, soydaşlarını, akrabalarını, din kardeşlerini yalnız bırakmıyor.

Kıtaları aşan bu kardeşlik bağlarını güçlendiren kurumların başında ise Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) geliyor.

1992'de kurulan kurum, o yıllardan bu yana mesafeleri aşan dostluk elini, farklı coğrafyalara kimi zaman maddi kimi zaman manevi bir nitelikle uzatıyor.

Eğitimden sağlığa, teknik destekten kültürel emanetlerin korunmasına ve restorasyonuna birçok alanda projeler gerçekleştiriliyor, halihazırdaki projelere destekler veriliyor.

TİKA'nın bu sınırları aşan eli, hem insana hem kültürel mirasa dokunuyor.

RAMAZAN'DA BULUŞMA YERİ 'GÖNÜL SOFRAMIZ'

Bu kapsamda Ramazan ayında da birbirinden değerli hizmetler hayata geçiriliyor.

Ramazan'da Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Balkanlara dostlar, iftar sofralarında buluşuyor.

100'E YAKIN ÜLKEDE İFTAR VE KUMANYA ORGANİZASYONLARI

TİKA Başkanı Abdullah Eren'in hayata geçirdiği Gönül Soframız projesi kapsamında, dünya genelinde 48 ülkede iftar sofraları kuruluyor, 47 ülkede ise Ramazan kumanyası dağıtılıyor.

Eren, mümkün olduğunca da kurulan bu iftar sofralarında Türk ve Müslüman akrabalarla bir araya geliyor.

İLK İFTAR BANGLADEŞ'TE YAPILDI

Bu kapsamda Ramazan'ın 1. günü, ilk iftar Bangladeş'te yapıldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın da katılımıyla ilk iftar sofrası, Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin bulunduğu Cox's Bazar'daki kampta kuruldu.

İKİNCİ ADRES OSMANLI EMANETİ BALKANLAR

Büyük sevgi gösterilerine sahne olan programdan sonra Eren'in ikinci adresi, Bosna Hersek oldu. Burada da soydaşlarla orucunu açan Eren, son olarak Osmanlı emaneti Balkanlar'daydı...

Abdullah Eren ve ekibi Bulgaristan'da Lofça ve Filibe şehirlerini ziyaret etti.

OSMANLI'DAN KALAN SON ESER

Balkanlar'da ilk ziyaret yeri, Ahmet Cevdet Paşa'nın doğduğu kadim Osmanlı şehri Lofça oldu. Burada Osmanlı'dan kalan son emanet Lofça Merkez Camii'ni ziyaret eden Eren, kötü durumdaki caminin ihyası için de yerel yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

GALATA KÖYÜNDE SICAK KARŞILAMA

Lofça'ya bağlı, Türk soydaşların yaşadığı Galata köyüne gelen Eren, burada kazanlarda pişirilen yemeklerin, geleneksel tarzda servis edildiği coşkulu iftar programına katıldı.

İftarın hemen ardından masaları selamlayan Eren'in Bulgaristan Türkü yaşlı teyzelerle sohbetlerinde, hem gözyaşı hem de tebessüm vardı.

Eren, iftar programının ardından köyün tek camisinde cemaatle sohbet etti.

"SİZLERİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ"

800 kişinin katıldığı iftar programında katılımcılara hitap eden Abdullah Eren, "Dünyanın 95 ülkesinde soframızı paylaşıyoruz ve iftarlar düzenliyoruz. TİKA, Türkiye’nin yurt dışında, sınırları dışında nerede bir kardeşi varsa, nerede bir dostu akrabası varsa, nerede bir sizler gibi bir soydaşı varsa her zaman onların yanında olup, onlara destekler veriyor. Sizleri hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız." dedi.

Eren, Ramazan'ın insanlar arasındaki kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurgulayarak, "Sizlerle aramızdaki en önemli bağ kardeşlik ve din bağımızdır. Ramazan ayında da bu bağımızı ve kardeşliğimizi bir kez daha hatırlamış olduk." ifadelerini kullandı.

TARİHİ OSMANLI ŞEHRİ FİLİBE

Abdullah Eren'in Bulgaristan'daki ikinci adresi yine bir Osmanlı şehri olan Filibe oldu. Burada Osmanlı emaneti Filibe Mevlevihanesi'ni, İstanbul'un fethinden bile önceye tarihlenen Murat Hüdavendigar Camii'ni ve Taşköprü Camiini ziyaret etti.

ROMAN MÜSLÜMANLARLA İFTAR PROGRAMI

Kültürel mirasın korunmasına ilişkin gerekli temaslarını tamamlayan Eren, buradaki Müslüman Romanların katıldığı iftar programına iştirak etti.

TİKA ve Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü iş birliğiyle düzenlenen iftar programı da 800 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Eren'in buradaki hitabında ise coşku zirveye çıktı.

"SİZLERİ KARDEŞİMİZ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Dünyanın dört bir yanında "gönül sofraları" kurduklarını belirten Eren, "Türkiye Cumhuriyeti olarak sizleri kardeşimiz olarak görüyoruz. Nerede bir kardeşimiz, bir soydaşımız varsa onun yanında olmaya gayret ediyoruz." dedi.

Eren, "Amacımız sizleri unutmadığımızı ve sizleri çok sevdiğimizi göstermek. Sizler kendi gelenekleriniz, kültürünüz ve kimliğinizle yalnızca Bulgaristan'da ya da Türkiye'de değil, dünyanın neresinde olursanız olun bulunduğunuz ülkeye renk ve değer katıyorsunuz." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GELEN SELAM SALONU COŞTURDU

Eren'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletmesi ise salondaki coşkuyu iki katına çıkardı.

Bir anda 'Türkiye' ve 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları ve tekbir sesleri yükseldi. O coşkulu anlar kameralara yansıdı.