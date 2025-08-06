Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

Yurt genelinde, yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılığa yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat merkezli 12 ilde düzenlene operasyonlarda, 32 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Şüpheliler arasında, hesaplarında 6 milyar 33 milyon işlem hacmi bulunan üst düzey konumundaki 14 kişinin de bulunduğu aktarıldı.

"32 ŞÜPHELİYİ YAKALADIK"

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Tokat merkezli 12 ilde yasadışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 32 şüpheliyi yakaladık. Üst düzey yönetici konumundaki 14 şüphelinin hesaplarında 6 milyar 33 milyon 860 bin TL işlem hacimli olduğu tespit edildi (2022-2025).

"HESAPLARINDA 6 MİLYAR 33 MİLYON İŞLEM HACMİ OLDUĞU TESİP EDİLDİ"

Tokat merkezli Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Mersin ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bir bahis sitesiyle irtibatlı banka hesap hareketleri, şahıs ifadeleri, banka şubeleri kamera kayıtları ve kripto cüzdan para trafiğinin incelenmesi sonucu; yasa dışı bahislere yatırılan paraların 159 hesapçı tarafından toplandığı, hesapçı şahısların, suçtan elde edilen parayı “toplayıcı-ara hesapçı” olduğu değerlendirilen kasa olarak belirlenen 31 şahsa aktardığı, bu şahısların suçtan elde edilen geliri 20 üst kasaya aktardığı ve yönetici pozisyonunda bulunan 4 şüphelinin hesabına gönderildiği, üst yönetici konumundaki 14 şüphelinin 2022-2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 milyar 989 milyon 498 bin TL, kripto cüzdan/hesaplarında ise 2 milyar 44 milyon 361 bin TL değerinde kripto varlık olmak üzere toplam 6 milyar 33 milyon 860 bin TL işlem hacimli olduğu tespit edildi.

"29 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ 3 ADET ARAÇ İLE 2 ADET KONUTA EL KONULDU"

Operasyonlar sonucu; çok miktarda nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon TL değerindeki 3 adet araç ile 2 adet konuta el konuldu.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"