Seçim çalışmalarını sürdüren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici sevenlerini korkuttu.

Sivas’tan Tokat’a giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de içerisinde bulunduğu otomobil, Niksar ilçesi ile Tokat’ın Reşadiye ilçesi arasındaki kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, Destici ile araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Mustafa Destici ve il başkanı Mustafa Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Destici ile Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

"Genel durumları gayet iyi"

Destici'nin son durumuyla ilgili Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'ndan açıklama geldi.

Hatipoğlu, "Destici'nin genel durumları gayet iyi, muhafaza amaçlı olarak gerekli çalışmalar yapılıyor." dedi.

"Genel Başkan’a müdahale ediliyor"

Vali Hatipoğlu açıklamalarında şunları söyledi:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici, İl Başkanı Mustafa Omalar, şoförü ve koruması ile Reşadiye ilçemizde seyir halindeyken 15’inci kilometrede trafik kazası geçirdiler. Aracın yoldan çıkması ile meydana gelen tek taraflı kazada Sayın Genel Başkan ve yanındaki arkadaşlar yaralandılar. Genel durumları gayet iyi. Şu an için ileri tetkikler için Tokat Devlet Hastanemize getirilmiş durumdalar. Genel Başkan’a müdahale ediliyor. Diğer yaralılarımız da yoldalar, ulaşmak üzereler. İnşallah herhangi sorun olmaksızın bu süreci geçirirler. Ben Sayın Genel Başkan’a ve Büyük Birlik Partisi camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Reşadiye Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalelerin ardından merkeze intikal ettirildiler. Tetkikler burada devam ediyor. Şu an itibarıyla vücudunda belirli bir şey görünmüyor. Şu an görünen büyük bir sıkıntının olmadığı yönünde.