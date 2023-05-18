TOKİ inşaatlarında yüzde 100 yerli malı kullanımı başladı Depremlerin ardından depremzede ve sosyal konutlarla birlikte TOKİ yaklaşık 700 bin konut inşaatlarda yerli malı ürün kullanımını yüzde 100'e, yap-satlar da ise yüzde 97'ye ulaştırdı.

İHA

Yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler geniş coğrafyada hissedildi.

Depremlerin ardından büyük kentlerde büyük yıkım yaşanırken TOKİ konutlarının sağlamlamlıkları bir kez daha ortaya çıktı.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektöründe ithal ürünler ise inşaat maliyetini ve konut fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Dünyada inşaat malzemesi ihracı konusunda çok önemli bir yerde olan Türkiye, yurt içinde alt ve üst yapı projelerindeki artan oranda yerli ürün kullanımıyla büyümeye devam ediyor.

Yerli malı kullanımı yüzde 100 oldu

Şuanda depremzede ve sosyal konutlarla birlikte TOKİ yaklaşık 700 bin konut yapıyor.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, TOKİ'deki yerli malı kullanım oranının yüzde 100, yap-sat konutlarda ise bu oranın yüzde 97 olduğunu söyledi.

"Yerli malı oranı günümüzde yüzde 100'e denk geldi"

Konuya ilişkin açıklama yapan Karslıoğlu, "2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın genelgesiyle inşaatlarda kullanılan yerli malı oranı günümüzde yüzde 100'e denk geldi. TOKİ ve müteahhitlerimiz yerli malı kullanmaya dikkat ediyorlar. Ayrıca deprem bölgelerinde konutlarını tamir eden vatandaşlarımızın da yerli malı ürün kullanmasına dikkat etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"TOKİ şantiyelerimizde yüzde 100 yerli malı kullanılmaktadır"

Pandemi döneminde ithal malzemelerin Türkiye'ye gelmemesi nedeniyle sektörün zor günler geçirdiğine dikkat çeken Karslıoğlu şunları söyledi: