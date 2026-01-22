Abone ol: Google News

81 ilde sırayla TOKİ projesi için kura çekimi devam ederken, tamamlanan illerde sonuçlar merak ediliyor. Bu kapsamda, TOKİ sonuç ekranı ve isim listesi sorgulama detayları araştırılıyor. İşte, 2026 TOKİ 500 bin konut sonuç sorgulama...

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 10:33
TOKİ sonuç ekranı 2026: TOKİ açıklanan iller ve isim listesi sorgulama
  • 81 ilde devam eden TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için kura çekimleri düzenleniyor.
  • Kura sonuçları, her ilin çekilişinin ardından TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden açıklanıyor.
  • Vatandaşlar, kura ve isim listesi sonuçlarını online olarak sorgulayabiliyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 500 bin sosyal konut kura sonuçları, il il kura çekiminin tamamlanmasıyla açıklanmaya devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin ortak olarak yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesinde birçok ilin kura sonuçları takvime göre açıklanıyor.

İlk kez ev sahibi olabilmek için şansını TOKİ kura çekiminde deneyecek olan vatandaşlar, kura takvimine göre sonuçları sorgulamaya başladı.

TOKİ'nin resmi sitesindeki harita üzerinden güncel kura takvimi yayımlandı.

Peki; TOKİ kura çekimi sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, TOKİ 2026 isim listesi ve kura sonuç sorgulama...

TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.

Kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.

 Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

