TOKİ sonuç ekranı 2026: TOKİ açıklanan iller ve isim listesi sorgulama

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 500 bin sosyal konut kura sonuçları, il il kura çekiminin tamamlanmasıyla açıklanmaya devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin ortak olarak yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesinde birçok ilin kura sonuçları takvime göre açıklanıyor.

İlk kez ev sahibi olabilmek için şansını TOKİ kura çekiminde deneyecek olan vatandaşlar, kura takvimine göre sonuçları sorgulamaya başladı.

TOKİ'nin resmi sitesindeki harita üzerinden güncel kura takvimi yayımlandı.

Peki; TOKİ kura çekimi sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, TOKİ 2026 isim listesi ve kura sonuç sorgulama...

TOKİ KURA SONUÇ EKRANI 2026

TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.

Kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.

Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

TOK İSİM LİSTESİ SORGULAMA