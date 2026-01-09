AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de sıcak saatler...

Halep kent merkezinde YPG/SDG'ye karşı nokta operasyonlar yapan ve çatışmalara katılan askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, askeri birlikler, Eşrefiye ve Bin Zeyd mahallelerine girerek kontrolü büyük ölçüde ele geçirdi.

Sabah saatlerinde de Suriye Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Açıklamaya göre; terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığı ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağı duyuruldu.

Ateşkes süresinin dolmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

TOM BARACK ŞAM'A GİTTİ

Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Tom Barrack, Şam'a gitti.

Fransız haber ajansı AFP'de yer alan habere göre, Barrack'ın Şam'a doğru yola çıktığı öğrenildi.

Barrack'ın burada Ahmed Şara ile bir araya gelmesi bekleniyor.

TAHLİYE BAŞLADI

Suriye ordusunun Halep kent merkezindeki operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü YPG/SDG unsurlarının, Fırat Nehri’nin doğusuna gönderilmesi için “tahliye” süreci başlatıldı.

OTOBÜSLERE ATEŞ AÇILDI

Şeyh Maksut’ta sıkışan YPG/SDG’li teröristlerin tahliyesi için gönderilen otobüslere ateş açıldı.

Yaşanan gelişmenin ardından Suriye kaynakları, yeni bir operasyon yapılacağını bildirdi.

Saat 18.00’e kadar Şeyh Maksut’ta bulunan vatandaşların bölgeden çıkması istendi.

HALEP'TE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'YE YÖNELİK OPERASYON

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, 6 Aralık'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti.

Şam yönetimi, terör örgütü PKK/YPG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

PKK/YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.