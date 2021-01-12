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- TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 8 terörist öldürüldü
TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 8 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile öldürüldü.
- Haber Merkezi
- 12.01.2021 - 10:01
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
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